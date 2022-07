Míssil russo atinge edifício residencial e deixa 15 mortos no leste da Ucrânia

Ataque aconteceu em Chasiv Yar em um momento em que a Rússia intensifica os bombardeios em Donetsk para tentar conquistar a região

MIGUEL MEDINA / AFP Moradores tiram seus pertences de seu apartamento depois que um prédio foi parcialmente destruído após um bombardeio, em Chasiv Yar, leste da Ucrânia, em 10 de julho de 2022. Um míssil russo atingiu um prédio de apartamentos em Chasiv Yar, no leste da Ucrânia



Um míssil russo atingiu um edifício residencial em Chasiv Yar, leste da Ucrânia, e deixou 15 mortos, informou as autoridades locais, acrescentando que 24 pessoas permanecem sob os escombros. “Durante as operações de resgate, 15 pessoas foram encontradas mortas no local e cinco pessoas foram resgatadas com vida”, segundo o balanço atualizado divulgado pela unidade local do Serviço de Situações de Emergência da Ucrânia. De acordo com as autoridades, as equipes de resgate estão em contato com três pessoas vivas. O edifício ficou parcialmente destruído e as equipes de emergência trabalham no local.

O bombardeio aconteceu durante a noite nesta pequena cidade de 12 mil habitantes ao sudeste de Kramatorsk. O exército russo, que reivindicou no início do mês o controle da região de Luhansk, pretende agora conquistar Donetsk, o que permitira a Moscou ter o controle de toda a bacia de mineração do Donbass. Separatistas pró-Rússia controlam parte desta área desde 2014. O Estado-Maior ucraniano relatou no sábado bombardeios russos no leste e em Kharkiv (nordeste), mas a única ofensiva terrestre aconteceu em Dolomitne, perto de Bakhmut. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acuso Moscou de atacar “deliberada e intencionalmente alvos civis, casas, pessoas”.