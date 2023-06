Funcionários da Disney em Paris ocupam castelo, anunciam greve e pedem reajustes salariais: ‘Pagos como ratos’

Colaboradores que integram o Movimento Antifinflacionista pedem aumento de 200 euros em seus vencimentos e o dobro do pagamento nos domingos trabalhados

Pixabay/HenningE Funcionários da Disney Paris protestam e reivindicam reajustes salariais



Um grupo de funcionários do parque Disney, em Paris, na França, realizaram uma ocupação no castelo da Bela Adormecida – um dos principais pontos turísticos do local – para reivindicarem um reajuste salarial de 200 euros, além de uma remuneração sobrada pelos domingos trabalhados. Chamados de Movimento Antifinflacionista, o grupo foi destaque na imprensa francesa ao afirmar que conta com o apoio de mil colaboradores do parque. “Cinco anos trabalhando para o camundongo, sempre pagos como um rato”, gritaram os presentes no protesto. “A magia custa um braço para nossos visitantes, um rim para os funcionários”, entoaram os gritos para reivindicar o reajuste. Segundo os organizadores da manifestação, a próxima paralisação ocorrerá nesta terça-feira, 6, sob o apoio de centrais sindicais francesas como a Confederação Geral do Trabalho (CGT) e a União Nacional dos Sindicatos Autônomos (UNSA). Segundo o jornal Le Parisien, diversos setores do parque, como a área de segurança reestruturação e hotelaria, apoiam as paralisações desde seu início – que passaram a ocorrer no fim de maio. Nas redes sociais, turistas e fãs do parque manifestaram preocupação. “Concorde os trabalhadores devem protestar e negociar, mas faça isso fora dos parques. Não mostrar respeito pelo hóspede não gera apoio à sua causa”, pontuou um internauta. Ao jornal Le Monde, um turista inglês seguiu caminho alternativo e demonstrou apoio à manifestação: “Eu os apoio. Venho da Grã-Bretanha e também fizemos greves salariais. Não há outra maneira de receber o que é devido”.