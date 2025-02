Funcionários do departamento de Musk na Casa Branca desobedecem ordens e se demitem do governo

Em uma carta, os ex-funcionários expressaram que não utilizariam suas competências tecnológicas para comprometer sistemas governamentais vitais ou expor dados sensíveis da população americana

Um grupo de aproximadamente 20 colaboradores do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) dos Estados Unidos, sob a liderança de Elon Musk, decidiu deixar seus cargos. A decisão foi motivada pela recusa em desmantelar serviços públicos essenciais. Em uma carta, os ex-funcionários expressaram que não utilizariam suas competências tecnológicas para comprometer sistemas governamentais vitais ou expor dados sensíveis da população americana. Esses profissionais faziam parte do Serviço Digital dos EUA e foram integrados ao Doge após a posse de Donald Trump. Com a saída dos 21 colaboradores, o número total de funcionários no departamento caiu para 44. A carta também destacou que alguns entrevistadores, com pouca experiência técnica, questionaram os servidores sobre sua lealdade política durante o processo de seleção.

Elon Musk, em uma recente comunicação, informou que os funcionários federais teriam a oportunidade de responder a um e-mail que pedia um resumo semanal de suas atividades, alertando que a falta de resposta poderia resultar em demissão. Essa abordagem foi interpretada como um ultimato pelos trabalhadores, mesmo que a Casa Branca tenha afirmado que Musk não possui autoridade para tomar tais decisões. A estratégia de redução de pessoal implementada por Musk já levou à demissão de mais de 20 mil funcionários federais, a maioria deles em período probatório, que possuem menos garantias legais. Essa situação tem gerado preocupações sobre a estabilidade e a eficiência dos serviços públicos, além de levantar questões sobre a gestão de recursos humanos no governo.

