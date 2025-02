Elon Musk volta a criticar Moraes e sugere sanções ao ministro do STF

Provocação surgiu após o magistrado afirmar que as big techs estão ligadas ao fascismo

Allison ROBBERT / POOL / AFP Em resposta a uma postagem que insinuava que o ministro havia retirado seus investimentos dos EUA, Musk insinuou que Moraes estaria tentando ocultar seus bens no país



Elon Musk, proprietário do X, voltou a criticar ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, através de suas redes sociais. O empresário sugeriu que o governo dos Estados Unidos deveria considerar sanções contra o magistrado. Essa provocação surgiu após Moraes afirmar que as redes sociais estão ligadas ao fascismo, durante um discurso na Universidade de São Paulo, onde destacou que as big techs não atuam de forma neutra. Durante sua fala, Moraes argumentou que essas plataformas digitais servem a interesses de grupos econômicos que buscam controlar tanto a economia quanto a política em escala global.

🇧🇷 ALEXANDRE DE MORAES: BIG TECH ARE A ‘FASCIST MACHINE’ FOR POWER AND PROFIT Brazil’s Supreme Court Justice Alexandre de Moraes claims tech giants are using algorithms to push a “fascist ideology,” influence politics, and rake in massive profits. He says they amplify outrage… https://t.co/NLGukbxnlw pic.twitter.com/Xkyv69LZaT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 25, 2025

Em resposta a uma postagem que insinuava que o ministro havia retirado seus investimentos dos Estados Unidos, Musk insinuou que Moraes estaria tentando ocultar seus bens no país. O relacionamento entre Musk e Moraes se deteriorou ainda mais após o ministro impor sanções ao X por desrespeitar ordens judiciais no Brasil. Além disso, Moraes tem sido alvo de críticas da direita radical, grupo com o qual Musk se identifica, especialmente por sua atuação nas investigações relacionadas a uma tentativa de golpe de estado que ocorreu em 2022. Recentemente, Moraes enfrentou uma ação judicial movida pela plataforma Rumble e por uma empresa de mídia ligada a Donald Trump.

Essas entidades solicitaram que as ordens emitidas pelo ministro fossem consideradas ilegais, argumentando que o cumprimento dessas determinações poderia causar “danos irreparáveis” às suas operações. Por outro lado, o influenciador bolsonarista Allan dos Santos, que é considerado foragido pela Justiça brasileira desde que sua prisão preventiva foi decretada em 2021, também está no centro de controvérsias que envolvem Moraes e suas decisões judiciais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira