Fundador do Telegram diz que acusação contra ele na França é ‘totalmente falsa’

Pavel Durov é acusada de não ter agido contra a disseminação de conteúdos criminosos em seu serviço de mensagens criptografadas

STEVE JENNINGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Pavel Durov, fundador e CEO do Telegram



O fundador do Telegram, Pavel Durov, escreveu, nesta quinta-feira (5), em sua primeira mensagem publicada neste aplicativo desde que foi detido, que a acusação contra ele na França é “surpreendente” e “equivocada”. Durov acrescentou que classificar o Telegram como um “paraíso anárquico” é uma afirmação “totalmente falsa”. A Justiça francesa acusa o franco-russo de não ter agido contra a disseminação de conteúdos criminosos em seu serviço de mensagens criptografadas. A empresa, que tem 900 milhões de usuários, garantiu que “cumpre as leis da União Europeia” e que “é um absurdo afirmar que uma plataforma ou o seu proprietário são responsáveis pelos abusos”. O Telegram posicionou-se como uma alternativa às plataformas de mensagens americanas, criticadas pela exploração comercial dos dados pessoais dos usuários. As mensagens criptografadas do Telegram desempenham um papel fundamental no contexto da ofensiva russa na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, e são ativamente usadas por políticos e observadores de ambos os lados.