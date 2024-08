Fundador do Telegram, Pavel Durov, é preso na França

CEO é suspeito de não tomar medidas para impedir o uso da plataforma com fins criminosos

A polícia da França prendeu na noite deste sábado (24) o CEO do Telegram, Pavel Durov, no aeroporto Le Bourget, por crimes relacionados ao aplicativo de mensagens, anunciaram autoridades. Segundo uma fonte ligada ao caso, o multimilionário franco-russo, 39, havia chegado do Azerbaijão. A agência francesa de prevenção da violência contra menores havia emitido um mandado de prisão contra Durov, como parte de uma investigação preliminar sobre vários crimes, entre eles fraude, tráfico de drogas, ciberbullying, crime organizado e promoção do terrorismo, segundo uma fonte ligada ao caso.

Durov é suspeito de não tomar medidas para impedir o uso da plataforma com fins criminosos. “Chega de impunidade”, declarou um investigador que trabalha no caso, acrescentando que foi pego de surpresa pela chegada de Durov a Paris, uma vez que o executivo era procurado.

