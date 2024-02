Funeral de Alexei Navalny acontecerá na sexta-feira em Moscou

Cerimônia deve acontecer em uma igreja, enquanto o sepultamento será no cemitério Borisovski, informou a equipe do opositor russo

EFE/EPA/EVGENY FELDMAN FOR ALEXEI NAVALNY'S CAMPAIGN Opositor russo morreu em uma prisão no Ártico



O funeral do opositor russo Alexei Navalny acontecerá na sexta-feira, 28, às 14h (8h no horário de Brasília) em Moscou, O anúncio foi feito por membros da equipe do ativista nas redes sociais. “O funeral de Alexei Navalny será celebrado em uma igreja (…) em Maryino, no dia 1º de março, às 14H00. O sepultamento acontecerá no cemitério Borisovski”, informou sua equipe no Telegram. Como o site da Jovem Pan mostrou, o corpo do opositor russo que morreu em uma prisão no Ártico, foi entregue neste sábado, 24, à sua mãe, Liudmila Navalnaya. A entrega ocorreu após pedido da Casa Branca em favor de Liudmila, que havia denunciado pressão e chantagem para enterrar o filho “em segredo”.

Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também encontrou com a viúva e filha do opositor russo, Yulia e Dasha Navalnaya. No encontro, eles discutiram sobre questões políticas e direitos humanos, e Biden expressou suas condolências. O presidente dos EUA afirmou que possuía “admiração pela extraordinária coragem de Alexei Navalny e seu legado de luta contra a corrupção e por uma Rússia livre”.

*Com informações da AFP