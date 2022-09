Funeral da rainha Elizabeth II: confira a lista de convidados e dos esquecidos

Jair Bolsonaro e Joe Biden já confirmaram presença e vão estar na cerimônia realizada na segunda-feira, 19; Putin foi deixado de fora

TONY KARUMBA / AFP Lista de convidados para funeral de Elizabeth II tem cerca de 500 chefes de Estado e dignatários estrangeiros



O sepultamento da rainha Elizabeth II está marcado para segunda-feira, 19, às 19h30 (15h30 horário de brasília), em uma cerimônia privada no castelo de Windsor, após o funeral de Estado, agendado para as 11h (7h de Brasília). A cerimônia será televisionada e há expectativa que milhões de pessoas a assistam em todo o mundo. Além da família real e dos primeiros-ministros do Reino Unido, do passado e do presente, e figuras-chave da vida pública de Abadia de Westminster, líderes mundiais, com os quais o Reino Unido mantém relações diplomáticas, também foram convidados para participar do último adeus à monarca, que ficou 70 anos à frente do trono britânico. Os convites, enviados no final de semana, foram designados para cerca de 500 chefes de Estado e dignatários estrangeiros. Alguns, como o presidente Jair Bolsonaro e o líder norte-americano Joe Biden, já confirmaram presença. Outros ainda não deram uma resposta, e também há aqueles, como Vladimir Putin, que ficaram de fora da lista da realeza. Os convidados devem chegar no final de semana e vão ser transportados para o oeste de Londres, onde acontecerá o funeral, realizado em Abadia de Westminster, local que tem capacidade para mais de 2,2 mil pessoas.

Família reais

Durante seus 96 anos e 70 anos de reinado, Elizabeth II esteve presente com vários líderes mundiais, o que faz com que eles tenham sido lembrados e convidados a estarem junto a família neste momento tão importante. De acordo com a BBC, a lista é extensa. A começar pelo Reino Unido, Liz Truss, a nova primeira-ministra, vai comparecer ao funeral. Assim como o premiê escocês, Nicola Sturgeon, e o irlandês, Michael Martin. Emmanuel Macron, presidente da França, Frank-Walter Steinmeier, presidente da Alemanha, Sergio Mattarella, presidente da Itália, Sauli Niinisto, líder finlandês, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também já confirmaram presença. Para além da Europa, o líder americano também foi lembrado. Segundo a Casa Branca, Joe Biden e sua esposa vão viajar para Londres para acompanhar a cerimônia.

O presidente Jair Bolsonaro também estará presente. Outros líderes que também devem comparecer são: primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, o premiê australiano, Anthony Albanese, o governador-geral da Austrália, David Hurley, o canadense Justin Trudeau, o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, o imperador japonês Naruhito e a imperatriz Masako, HH Amir Tamim bin Hamad al Thani, emir do Qatar, o presidente de Israel, Isaac Herzog, o primeiro-ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, e o presidente do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe. Também podem vir da Ásia o primeiro-ministro indiano, Narendra Mod, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o presidente chinês, Xi Jinping, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un. Estes, porém, ainda não deram certeza de que vão conseguir comparecer.

Quem não foi convidado?

Apesar da extensa lista de convidados, algumas pessoas foram deixadas de fora. Uma delas é o presidente russo Vladimir Putin, uma vez que as relações diplomáticas entre o Reino Unido e Rússia foram abaladas desde a invasão à Ucrânia no começo do ano. Representantes de Belarus e Mianmar, segundo a BBC, também não receberam convite. Segundo o The Telegraph, Venezuela e Síria, que não têm relações diplomáticas com a Grã-Bretanha, também ficaram de foram, assim como os representeantes do Afeganistão, país sob o poder do Talibã.