Zelensky sofre acidente de carro em Kiev, diz porta-voz

De acordo com a Reuters, o presidente ucraniano não teve ferimentos graves

EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sofreu um acidente de carro, nesta quarta-feira, 14, em Kiev



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sofreu um acidente de carro, nesta quarta-feira, 14, em Kiev, capital do país. De acordo com a Reuters, o presidente não teve ferimentos graves. Em uma publicação no Facebook, o secretário de imprensa do governo da Ucrânia, Sergii Nykyforov, detalhou como foi o acidente. “Em Kiev, um carro colidiu com o carro do Presidente da Ucrânia e veículos de escolta. Os médicos que acompanhavam o Chefe de Estado prestaram socorro ao motorista do carro e o transferiram para uma ambulância”, escreveu. “O presidente foi examinado por um médico, nenhum ferimento grave foi encontrado. Os policiais vão descobrir todas as circunstâncias do acidente”, acrescentou.