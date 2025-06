Furacão Erick perde força após atingir costa do México, mas ainda provoca chuvas e riscos de deslizamento

Em Puerto Escondido, destino turístico em Oaxaca com cerca de 30 mil habitantes, ruas ficaram alagadas, árvores caíram e a cidade ficou sem energia elétrica e sem sinal de celular

David Guzmán/EFE Carro circula sob chuva nesta quarta-feira, no balneário de Acapulco



O furacão Erick perdeu intensidade nesta quinta-feira (19) ao tocar o solo do estado de Oaxaca, na costa do Pacífico do México, e foi rebaixado à categoria 1, segundo informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). O fenômeno avança a 19 km/h e ainda registra ventos sustentados de até 140 km/h, de acordo com boletim do NHC divulgado às 12h (horário de Brasília). A expectativa é que Erick se dissipe ainda nesta noite, mas continue provocando chuvas intensas, com risco de inundações e deslizamentos de terra em várias regiões.

Antes de atingir o continente, Erick chegou à categoria 4 na escala Saffir-Simpson (que vai de 1 a 5). O Serviço Meteorológico Nacional do México (SMN) alerta para chuvas nos estados de Oaxaca, Guerrero e Chiapas, no sul do país, além de Veracruz (leste) e Puebla (centro). A presidente do México, Claudia Sheinbaum, agradeceu à população por seguir as orientações das autoridades e permanecer em casa. “Como o furacão tocou a costa há pouco tempo, estamos em contato com a Defesa e a Marinha e em breve teremos mais informações sobre os impactos”, afirmou em coletiva de imprensa.

Em Puerto Escondido, destino turístico em Oaxaca com cerca de 30 mil habitantes, ruas ficaram alagadas, árvores caíram e a cidade ficou sem energia elétrica e sem sinal de celular. Soldados ajudavam a limpar os escombros na manhã desta quinta-feira, e moradores tentavam resgatar barcos soterrados na areia. “A água nunca bateu com tanta força aqui. Derrubou uma estátua na praia e atingiu diretamente meu comércio”, relatou o comerciante Luis Alberto Gil, de 44 anos.

A cidade de Acapulco, que ainda se recupera dos estragos provocados pelo furacão Otis em 2023, também foi afetada por chuvas. Comércios estavam fechados e a circulação de moradores foi reduzida, diante do temor de novos danos. Autoridades locais suspenderam aulas, fecharam portos e aeroportos e ativaram mais de 2 mil abrigos. Centenas de soldados foram mobilizados para auxiliar no atendimento à população.

O México está entre os países mais expostos a furacões e ciclones tropicais, tanto no Pacífico quanto no Atlântico, especialmente entre os meses de maio e novembro. Em setembro de 2024, o furacão John atingiu a costa sul mexicana duas vezes, provocando ao menos 15 mortes.

*Com informações da AFP

