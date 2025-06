Erick se transforma em furacão de categoria 3 em seu avanço rumo ao México

Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou durante a madrugada que o ciclone se encontrava a 90 km de Puerto Ángel com ventos de 195 km/h, considerados ‘potencialmente catastróficos’

Foto de Carlo ECHEGOYEN / AFPTV / AFP Cidade turística de Puerto Escondido enquanto o furacão Erick se aproxima da costa do Pacífico mexicano



O furacão Erick ganhou mais força nesta quarta-feira (18) para alcançar a categoria 3 da escala Saffir-Simpson (de 5) em seu avanço rumo à costa sul do Pacífico mexicano, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês). O boletim do NHC detalha que, por volta das 0h00 GMT (21h em Brasília), Erick se encontrava a 90 km de Puerto Ángel (sul) com ventos sustentados de 195 km/h, considerados “potencialmente catastróficos”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O centro, com sede em Miami, alertou que Erick tem ventos máximos sustentados de 195 quilômetros por hora após horas de rápida intensificação, fortalecendo-se de uma tempestade de categoria 1 no início do dia. Também está a cerca de 260 quilômetros a sudeste de Punta Maldonado e se movendo para noroeste a 15 quilômetros por hora, segundo o último aviso do centro de furacões.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo