Furacão Helene deixa um saldo de devastação e mais de 90 mortes no sudeste dos EUA

Autoridades continuam a avaliar os danos, o que pode elevar o número de vítima; foram atingidos os estados da Flórida, Geórgia, Virgínia, Tennessee e Carolinas do Sul e Norte

EFE/EPA/CIDADE DE ROCKY MOUNTAIN Danos causados pela tempestade que começou como o furacão Helene, em Rocky Mountain, Carolina do Norte



A passagem do furacão Helene pela região sudeste dos Estados Unidos resultou em um trágico saldo de 91 mortes em seis estados, com 30 delas registradas apenas na Carolina do Norte. As autoridades continuam a avaliar os danos e realizar operações de resgate, o que pode elevar ainda mais o número de vítimas. A tempestade também causou destruição significativa na Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, Virgínia e Tennessee, deixando milhões de pessoas sem eletricidade.

Na Carolina do Norte, as inundações foram as mais severas em um século, levando o governador Roy Cooper a alertar sobre a possibilidade de um aumento no número de mortos à medida que as equipes de resgate alcançam áreas isoladas. O presidente Joe Biden classificou o impacto da tempestade como “chocante” e anunciou que planeja visitar a região nesta semana, desde que isso não atrapalhe as operações de socorro.

Helene, que atingiu a costa da Flórida na última quinta-feira, 26, como um furacão de categoria 4, trouxe ventos de até 225 km/h. Após tocar a terra, a tempestade rapidamente se transformou em um ciclone pós-tropical, mas continuou a causar estragos enquanto avançava pela Geórgia e atingia as Carolinas e o Tennessee, resultando em inundações devastadoras. Neste domingo (29), cerca de 2,5 milhões de clientes ainda estavam sem eletricidade devido aos danos causados pela tempestade. As operações de resgate foram intensificadas, com centenas de pessoas sendo retiradas de áreas alagadas. Um exemplo notável ocorreu no condado rural de Unicoi, no Tennessee, onde pacientes e funcionários de um hospital foram resgatados por helicópteros.

Além disso, a infraestrutura rodoviária também foi severamente afetada, com pelo menos quatro rodovias interestaduais fechadas na Carolina do Norte e no Tennessee. Os estados da Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul enfrentaram o fechamento de mais de 100 estradas cada um, complicando ainda mais os esforços de resgate e recuperação na região.

