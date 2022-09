Parques da Disney vão ficar temporariamente fechados por causa do furacão Ian

Entre os dias 28 e 29 de setembro as atividades estão suspensas; Universal Orlando e o SeaWorld também anunciaram pausa nas operações

Pixabay/HenningE Parques da Disney fecham as portas por causa do furacão Ian



A Disney informou nesta quarta-feira, 28, que seus parques vão ficar fechados pelos próximos dois dias. “Os parques temáticos do Walt Disney World estão temporariamente fechados na quarta-feira, 28 de setembro e na quinta-feira, 29 de setembro”, diz um comunicado no site da empresa. A razão é pro causa do furacão Ian que se aproxima da Flórida com previsão de atingir a região nesta quarta antes de retornar ao mar ao longo da costa oeste deste estado do sul dos EUA na quinta-feira. Às 05h (06h no horário de Brasília) uma ordem de evacuação foi emitida para uma dúzia de condados costeiros da Flórida, com uma recomendação de evacuação voluntária para várias outras cidades, de acordo com os serviços de emergência. O governador Ron DeSantis, declarou estado de emergência em dezenas de condados. “É preciso sair agora. Vocês vão começar a sentir grandes impactos da tempestade em breve”, disse ele. Em comunicado, a Disney informou que os ingressos de quem visitaria o parque nesses dias “serão automaticamente estendidos para permitir o uso dos dias restantes de ingressos não utilizados até 30 de setembro de 2023”, mas acrescentou que, para entrar no parque, é necessário realizar um “uma reserva de parque e bilhete válido para o mesmo parque e data”. A Universal Orlando e o SeaWorld, também informaram que não vão funcionar nos próximos dias. “Nossos hotéis estão atualmente em plena capacidade e permanecerão operacionais, pois se concentram em cuidar de nossos hóspedes. Nosso evento Halloween Horror Nights no Universal Studios Florida será cancelado quarta e quinta-feira”, disse a Universal em nota publicada pela empresa. “As precauções estão em vigor seguindo o plano abrangente de preparação para o clima do parque para garantir a segurança de nossos animais e embaixadores durante esse período”, informou o SeaWolrd por meio das redes sociais. Todos notificaram que vão retornar os trabalhos na sexta-feira, 30, caso as condições climáticas permitam.