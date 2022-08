Gaivota ataca senhora de 66 anos e a deixa parecida com ‘personagem de um filme de Freddy Krueger’

Brenda Thrumble supõe que o ataque aconteceu porque a ave estava tentando proteger seus filhotes

Reprodução/site/Dailymail/Courtesy of Brenda Thrumble/SW SWNS Senhora de 66 anos estava voltando para casa quando foi surpreendida pelo ataque de uma gaivota



Brenda Trumble, uma senhora de 66 anos, foi surpreendida por um ataque de gaivota na Inglaterra na quarta-feira, 3, quando estava voltando para sua casa e foi obrigada a se esconder atrás de um arbusto para escapar do ataque. “Eu estava andando, cuidando da minha vida quando de repente algo passou pela minha cabeça”, disse em entrevista ao site Daly Mail. “Ela veio para mim por trás, então não havia como esperar nada, apenas ‘bateu’ na minha cabeça”, acrescentou e disse que depois disso colocou a mão na cabeça e o sangue estava saindo profusamente. “Eu pensei ‘oh meu Deus’ isso é muito”, relatou. O ataque da ave fez com que ela se sentisse parecida com algo de um filme de Freddy Krueger. “O sangue escorria pelo meu rosto, por cima e pelos dedos dos pés. Foi um verdadeiro choque”, declarou Trumble. A mãe de três filhos também revelou que precisou receber uma injeção de tétano para evitar sofrer uma infecção bacteriana das garras do pássaro. A senhora acredita que o ataque tenha ocorrido porque a ave estava tentando proteger seus filhotes. A instituição de caridade de animais RSPCA concorda e explica que as gaivotas que voam geralmente tentam proteger os filhotes que caíram ou saíram do ninho e que elas param quando “a pessoa ou animal se afastar de seus filhotes” e acrescenta dizendo que esses “comportamento geralmente dura apenas algumas semanas até que os filhotes estejam emplumados e sejam capazes de se proteger”.