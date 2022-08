Neymar homenageia Jô Soares em gol pelo PSG: ‘Beijo pro gordo’

Atacante marcou em estreia do time no Campeonato Francês contra o Clermont

Reprodução / Twitter @neymarjrdepre Neymar comemorou com gesto famoso de Jô aos finais de seu programa



A morte do humorista e apresentador Jô Soares, na madrugada desta sexta-feira, 05, ainda repercute entre os brasileiros mundo afora. Neste sábado, 06, Neymar fez uma homenagem a Jô em comemoração de seu gol pelo Paris Saint-Germain contra o Clermont, na estreia do Campeonato Francês. O atacante da seleção brasileira abriu o placar aos 9 minutos, em chute de longe, foi até a câmera e fez o gesto de “beijo do gordo”, que ficou tão famoso no fim de todos os programas do apresentador, depois apontando para o céu. Somente no primeiro tempo, Neymar fez um gol e deu duas assistências. Mais focado neste início de temporada, o jogador quer chegar na Copa do Mundo do Catar, em novembro, 100% para ajudar o Brasil a conquistar o hexa.

Assista ao momento abaixo: