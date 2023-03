Garimpeiro amador encontra pepita de ouro avaliada em mais de R$ 830 mil na Austrália

Rara descoberta acontece após mais de 170 anos da corrida de ouro no país

Divulgação/Pixabay De acordo com o Serviço Geológico de Victoria, pode haver até 75 milhões de pepitas de ouro não descobertas no norte do estado australiano



Uma pepita de ouro, de quatro quilos e avaliada em US$ 160 mil (R$ 831 mil), foi encontrada por um garimpeiro amador nas minas de ouro em Victoria, na Austrália. Para localizá-la, o garimpeiro usou apenas um detector de metais de US$ 800 (R$ 4108). Logo após a descoberta, o garimpeiro levou a pepita para uma loja de prospecção e vendeu para o avaliador Darren Kamp, que tem 43 anos de experiência no comércio de ouro. Ele, inclusive, ficou impressionado com o tamanho da pepita. O avaliador classificou o caso de “Lucky Strike”, em português, “golpe de sorte”. A descoberta acontece após mais de 170 anos da corrida de ouro no país. Isso porque as cidades de Ballarat e Bendigo atraíram milhares de pessoas, em 1850, atrás de minérios. Até hoje, as maiores pepitas do mundo foram encontradas em solo australiano. De acordo com o Serviço Geológico de Victoria, pode haver até 75 milhões de pepitas de ouro não descobertas no norte do estado australiano. “Se a exploração for bem-sucedida, a mineração pode trazer um boom para a região”, informou em comunicado. No entanto, para explorar na região, é necessário ter licença do governo de Victoria. O estado liberou novas áreas de licença para exploração de minerais na região centro-norte, por meio de um processo de licitação. O garimpo é realizado desde 2021 em quatro grandes áreas de terreno prospectivo, que variam entre 327 e 512 quilômetros quadrados.

*Com informações do Estadão Conteúdo.