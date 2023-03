Papa Francisco é internado com infecção respiratória e não tem previsão de alta

Agenda do chefe da igreja católica foi cancelada; problemas de saúde do pontífice levantam todo tipo de especulações

Tiziana FABI / POOL / AFP Problemas de saúde do pontífice levanta todo tipo de especulações



Após informar pela manhã que o papa Francisco, de 86 anos, tinha sido internado em um hospital de Roma para ser submetido a exames médicos programados, o Vaticano anunciou na tarde desta quarta-feira, 29, que o pontífice está com infecção respiratória e ficará internado por vários dias. “Nos últimos dias, o papa Francisco vinha sofrendo de algumas dificuldades respiratórias, e nesta tarde ele foi ao Policlinico A. Gemelli para se submeter a alguns exames”, diz a nota, acrescentando que não há previsão de alta porque ele ficará no hospital para receber o tratamento médico apropriado. Devido à internação, a agenda de quinta-feira, 30, foi cancelada. Francisco teve que cancelar uma entrevista para um especial da televisão italiana sobre a Semana Santa. Fontes do centro médico informaram à imprensa local que Francisco chegou em uma ambulância após apresentar problemas cardíacos e respiratórios e que estaria sendo examinado no departamento de cardiologia da instituição – o que não foi confirmado pelo Vaticano. Também foi noticiado que o pontífice teria sido submetido a uma tomografia computadorizada no tórax e outros exames médicos, e o seu estado de saúde não é motivo de preocupação após os resultados terem sido divulgados. O Vaticano informou que foi descartado um quadro de covid-19 e disse que Francisco está “tocado pelas muitas mensagens que recebeu e expressa a sua gratidão pela proximidade e orações”.

Os problemas de saúde do papa costumam levantar todo tipo de especulações. Nas várias entrevistas concedidas nos últimos meses, o papa latino-americano evocou a possibilidade de renunciar, tal como fez em 2013 seu antecessor, Bento XVI, que morreu no final de 2022. Em julho passado, Francisco confessou que “já não podia viajar” com o mesmo ritmo de antes e, inclusive, mencionou que poderia se afastar. Em fevereiro, explicou que a renúncia de um papa “não deve virar moda” e que essa ideia, “no momento”, não estava em sua agenda. Há um ano, ele conta com um “assistente pessoal de saúde” permanente, uma enfermeira. A saúde dos papas tem sido sempre uma “matéria reservada” para o Vaticano e mantida geralmente em segredo. Em conversa com o médico e jornalista argentino Nelson Castro, que recentemente lançou um livro sobre a saúde dos papas e as doenças sofridas por eles desde Leão XIII (1878-1903), o pontífice disse que havia se “recuperado por completo” e que “não havia se sentido limitado desde então”. Também confessou que quando residia na Argentina tratou de dores nas costas com acupuntura chinesa, que sofria de “cálculos na vesícula biliar” e que, em 2004, teve um problema cardíaco “temporário” devido a um ligeiro estreitamento de uma artéria