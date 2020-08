Nova Zelândia: garoto encontra peça de Lego em seu nariz após dois anos

Segundo o pai do jovem, ele foi encaminhado a vários hospitais, mas nenhum médico conseguiu identificar o objeto

Reprodução/Arquivo pessoal Na Nova Zelândia, um garoto viu uma peça de Lego sair pelo seu nariz após mais de dois anos



Sameer Anwar, de apenas 7 anos de idade, já tem uma história no mínimo curiosa para contar. O garoto, natural da Nova Zelândia, encontrou uma peça de Lego em seu nariz após dois anos. De acordo com relato do pai, o menino colocou o objeto no nariz em 2018. “Um dia, ele apenas nos disse que havia colocado um pequeno pedaço de Lego no nariz. Tentamos o melhor para retirá-la, mas não saiu nada”, disse Mudassir Anwar, ao jornal “New Zeland Herald.”

Segundo o pai de Sameer, o jovem foi encaminhado a vários hospitais, mas nenhum médico conseguiu identificar a peça de Lego no nariz da criança. Conforme o jornal, os especialistas disseram à família que o objeto poderia entrar no seu aparelho digestivo da criança, mas que sairia naturalmente. “Desde então, ele nunca reclamou nem nada”, comentou o pai, dizendo que havia se esquecido da peça após alguns meses.

No último final de semana, no entanto, Sameer Anwar começou a reclamar de dores no nariz ao cheirar um bolinho. Com ajuda da mãe, ele conseguiu expelir a peça. “Seus olhos estavam bem abertos e ele disse ‘mãe, eu encontrei o Lego!’. Foi um choque!”, acrescentou o pai, que reparou que havia um pouco de fungo na peça.