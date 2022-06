Gêmeas britânicas comemoram 102 anos e contam o que fazer para ter uma vida longa

Apreciar a simplicidade e valorizar o que tem são os dois fatores que fizeram Edith Dumbleton e Dorcas Tobin passarem dos cem

Reprodução/site/BBC Edith Dumbleton e Dorcas Tobin moram a 128 km de distância e família faz de tudo para que elas se vejam regularmente



As gêmeas britânicas Edith Dumbleton e Dorcas Tobin completaram 102 anos nesta terça-feira, 28. Nascidas com apenas 45 minutos de diferença, segundo o jornal BBC News, elas começaram as comemorações no domingo devido ao estado de saúde das duas. “Como elas estavam um pouco doente, tomamos a decisão de levá-las para um encontro no domingo e ambas estão invisivelmente diferentes após se verem”, contou Chris Bemand, filha da Sra. Dumbleton, em entrevista ao jornal britânico. A celebração foi discreta “elas compartilharam lembranças e um sanduíche de queijo”. A família acredita que é essa simplicidade que fez com que as duas conseguissem passar dos cem.

Segundo a Bemand, sempre que ela pergunta para a mãe qual o segredo para ter uma vida longa, escuta a seguinte resposta: “Não tínhamos muito, mas apreciávamos o que tinhamos”. Para ela, essa “vida um pouco mais simples, onde você valoriza o que tem e não se preocupa com as coisas que não tem”, é um fator crucial para passar dos cem. As irmãs vivem a 128 km de distância e a família tenta garantir que elas consigam se ver regularmente. “Eles passam muito tempo pensando uma na outra e acho que existe esse vínculo de pensamento”, disse Bemand.