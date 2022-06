Homem se revolta com excesso de maionese no lanche e mata atendente de lanchonete

Caso aconteceu em Atlanta, nos EUA, no domingo, 26, e o suspeito foi preso; vítima é uma mulher de 26 anos

Foto: Reprodução/Google Streetview Uma mulher de 26 anos e outra de 24 foram vítimas do ataque a tiros no restaurante



Um homem se revoltou com o excesso de maioneses que veio em seu lanche e matou a atendente de uma lanchonete em Atlanta, Estados Unidos, no domingo, 26. De acordo com a polícia, o homem discutiu com duas trabalhadoras antes de atirar nelas. A vítima fatal é uma mulher de 26 anos. A outra tem 24 anos, está em estado crítico e na hora da tragédia estava com seu filho de 5 anos no estabelecimento. “Esta foi uma situação muito trágica que não precisava ocorrer”, disse o vice-chefe da polícia de Atlanta, Charles Hampton Jr., a repórteres. O caso ocorreu na rede de fast food Subway. Segundo relatos, o suspeito é um homem de 36 anos, que não teve a identidade revelada por causa da investigação em andamento, mas que está preso. Em entrevista a WSB-TV, Willie Glenn, co-proprietário do restaurante, declarou: “Parte meu coração saber que alguém tem a audácia de apontar uma arma e atirar em alguém por tão pouco quanto maionese em um sanduíche”.