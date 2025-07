George Santos, ex-deputado federal dos EUA filho de brasileiros, é preso em Nova Jersey

O ex-deputado federal dos Estados Unidos George Santos foi preso nesta sexta-feira (25). Ele se entregou às autoridades americanas após ser acusado e condenado a sete anos de prisão em abril, por fraude e falsidade ideológica. O político, que é filho de brasileiros, se entregou no último dia permitido pela Justiça americana. As informações foram compartilhadas por um repórter da agência de notícias Associated Press e confirmada pela imprensa americana. Ele se entregou em um presídio em Fairton, no estado de Nova Jersey.

Santos mentiu sobre sua história de vida e enganou doadores durante campanha, além de ter admitido que cometeu fraude eletrônica e roubado a identidade de dez pessoas, inclusive de familiares. Após ser eleito deputado em 2022, cumpriu pouco mais de um ano de mandato antes de ser expulso da Câmara, em 2023. Logo após a expulsão, foi descoberto que o político havia mentido sobre sua trajetória pessoal, ao se apresentar como um empresário bem-sucedido que havia trabalhado em grandes empresas de Wall Street.

A realidade, porém, era outra. Santos enfrentava dificuldades financeiras e até processos de despejo. As revelações levaram a investigações criminais e parlamentares sobre como ele financiou sua campanha.

Well, darlings…

The curtain falls, the spotlight dims, and the rhinestones are packed.

From the halls of Congress to the chaos of cable news what a ride it’s been! Was it messy? Always. Glamorous? Occasionally. Honest? I tried… most days.

To my supporters: You made this wild… pic.twitter.com/BKhoMJnTtm

— George Santos (@MrSantosNY) July 24, 2025