George Santos paga fiança de US$ 500 mil e é solto após ser detido por fraude e lavagem de dinheiro

Deputado republicano filho de brasileiros tinha sido preso pela manhã; ele se declarou inocente das acusações

Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP George Santos (R-NY) deixa o Tribunal Federal em 10 de maio de 2023 em Central Islip, Nova York



O deputado republicano e filho de brasileiros, George Santos, foi solto nesta quarta-feira, 10, após pagar fiança de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,4 milhões na cotação atual). Ele tinha sido detido pela manha acusado de fraude e lavagem de dinheiro. Durante seu depoimento, ele negou que tenha cometido tais crimes e se declarou inocente perante a juíza Anne Y. Shields, do tribunal de Central Islip, estado de Nova York. Santos foi alvo de 13 acusações: sete por fraude eletrônica, três por lavagem de dinheiro, uma por roubo de fundos públicos e duas por fazer declarações falsas perante a Câmara de Representantes do Congresso americano. Ele pode ser condenado a 20 anos de prisão. No próximo 30 de junho, ele deverá comparecer perante a juíza do distrito Joanna Seybert. “Esta acusação pretende responsabilizar Santos por vários supostos esquemas fraudulentos e falsidades descaradas”, declarou o promotor Breon Peace em uma nota.

O deputado ganhou visibilidade no ano passado conquistar uma cadeira no Congresso dos Estados Unidos. Ao vencer, ele tinha se tornado o primeiro republicano assumidamente gay a concorrer e conquistar um assento na Câmara dos Deputados. Mas, logo após os resultados, o jornal norte-americano ‘The New York Times’ expôs pontos de contradição no que Santos falava a seu respeito, o que levou à sua prisão nesta quarta-feira. Em entrevista concedida à televisão no início do ano, o congressista reconheceu que havia mentido em seu currículo. “Tenho sido um péssimo mentiroso” em algumas coisas, disse, mas “não se tratava de enganar as pessoas, mas ser aceito pelo partido”, alegou. No início de março, uma comissão legislativa abriu uma investigação sobre esse filho de imigrantes brasileiros, que admitiu ter inventado parte do seu passado.

No entanto, Santos negou-se a renunciar ao cargo até agora. Ele assumiu sua cadeira na Câmara em janeiro, apesar da crescente pressão por parte dos democratas e de alguns correlegionários republicanos, ao insistir que nunca fez nada ilegal. Nesta quarta, o influente senador republicano Mitt Romney pediu sua renúncia imediata. “Tudo leva a crer que as coisas não vão bem para o Sr. Santos” na Justiça, disse o ex-candidato presidencial. O congressista também foi acusado de assédio sexual por um homem ao qual seu gabinete supostamente ofereceu um trabalho e depois foi demitido quando recusou suas investidas.

*Com informações da AFP