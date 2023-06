George Soros passa controle de império bilionário para seu filho Alexander

Em entrevista à mídia americana, Alexander Soros informou que já se reuniu com funcionários do governo Biden e com chefes de Estado, como Lula e Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá

O investidor bilionário e filantropo George Soros, 92, passou o controle de seu império para seu filho mais novo, Alexander Soros, 37. A informação foi confirmada em entrevista publicada no The Wall Street Journal neste domingo, 11. Apesar da confirmação de Alexander como novo chefe do império Soros, a expectativa é de que o filho mais velho, Jonathan, advogado com 52 anos e formação em finanças, seria o sucessor. Segundo o jornal, um desentendimento teria causado a mudança. O magnata tem um império estimado em US$ 25 bilhões. Além disso, ele deu a entender que a organização da família teria papel fundamental na corrida presidencial. “Por mais que eu gostasse de não investir em política, enquanto o outro lado estiver fazendo isso, teremos que fazer também”, afirmou Alexander na entrevista. O filho do bilionário também disse ter se reunido com funcionários do governo Biden, com o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e chefes de Estado, incluindo Lula e Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá.

Nascido na Hungria, George Soros deixou o país aos 17 anos e se formou na London School Of Economics. Ao longo dos anos, construiu sua fortuna como magnata de fundos de hedge. Entre 1969 e 2011, ele administrou dinheiro de seus clientes em Nova York. Em 1992, segundo a revista Forbes, ele investiu contra a libra esterlina e, supostamente, conseguiu um lucro de US$ 1 bilhão. Aos 37 anos, Alex disse ser mais “político” do que seu pai, que vem sendo alvo de ataques da direita por apoiar causa liberais, como a redução do preconceito racial na justiça. Mesmo assim, disse que tanto ele quanto seu pai pensam da mesma maneira. O filho de Soros demonstrou preocupação com a possibilidade do retorno de Donald Trump à Casa Branca.

*Com informações do Estadão Conteúdo