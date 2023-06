São Paulo recebe primeira feira dedicada a apostadores esportivos do Brasil

BetExpo acontece entre 14 e 18 de junho na Transamerica Expo Center

Transamerica Expo Center/Divulgação Evento será realizado entre 14 e 18 de junho na Transamerica Expo Center



A 3ª edição da BetExpo, a primeira grande feira dedicada aos apostadores esportivos, acontece entre 14 e 18 de junho em São Paulo. Com ambiente único e interativo, o evento oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer as principais casas de apostas que operam no mercado brasileiro. O organizador da BetExpo, Alessandro Valente, diz que a feira é indispensável para o entusiasta e apostador. “A BetExpo será um dos maiores eventos da América. Iremos reunir aqui no Brasil mais de 240 expositores. Milhares de pessoas virão para mostrar o que podemos fazer nessa indústria para o governo. Será uma grande oportunidade para interlocução entre empresários e governo”, comentou. O Ministério da Fazenda já concluiu a minuta do texto de regulamentação das apostas, mas aguarda a definição sobre a forma. O governo federal tem pressa para regulamentar o mercado. A estimativa é que a arrecadação gire entorno de R$ 12 bilhões a R$ 16 bilhões no ano. “Regulamentação que é feita para atingir todo e qualquer tipo de vertical. Não adianta só regulamentar aposta esportiva de cota fixa como está proposto. Tem que ser legalizado o jogo em geral e regulamentado. E também para fomentar essa conversa entre os empresários e o governo, que ainda está devagar. Precisa resolver isso logo”, completou Alessandro Valente. A BetExpo será realizada na Transamerica Expo Center, na capital paulista.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.