Ginasta de 23 anos morre ao cair de montanha em castelo, na Alemanha

Natalie Stichova era da República Tcheca e passeava junto de duas amigas e o namorado; ela caiu de uma altura de cerca de 80 metros

Reprodução/Instagram/@ nataliestichova Acidente ocorreu no último dia 15 de agosto, na Alemanha



Um acidente perto do Castelo de Neuschwanstein, na Baviera, Alemanha, acabou resultando na morte de Natalie Stichova, uma ginasta tcheca de 23 anos. A atleta estava no castelo que inspirou o filme “A Bela Adormecida”, da Disney. Conforme relatos, a jovem caiu da montanha Tegelberg no momento em que tentava tirar uma foto e acabou caindo de uma altura de cerca de 80 metros. Natalie estava junto de duas amigas e David, seu namorado. Ainda não se sabe ao certo o que motivou a queda, se foi um escorregão ou um pedaço de rocha que se partiu. O acidente ocorreu no último dia 15 de agosto. A jovem foi levado para um hospital, onde a família decidiu retirar os aparelhos que a mantinham viva no dia 21 de agosto, já que a atleta apresentava danos cerebrais irreversíveis.

O clube onde a ginasta treinava, Sokol Pribram, usou as redes sociais para prestar homenagens à Natalie e expressar tristeza pela perda. Em comunicado divulgado, eles disseram que a atleta era alguém que “espalhou sorrisos ao longo de sua curta vida”. Eles também disseram para as pessoas acenderem uma vela em memória de Natalie. A atleta gostava de compartilhar fotos de sua rotina de treinos e viagens nas redes sociais e, segundo a imprensa da República Tcheca, país da ginasta, ela era vista como alguém muito dedicada ao esporte.