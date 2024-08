Zelenski afirma que apresentará a Biden um plano para acabar com a guerra na Ucrânia

Presidente ucraniano explicou, sem dar mais detalhes, que a operação que país está realizando no oblast russo de Kursk, onde as forças armadas ocupam parcela do território, faz parte desse plano a ser apresentado

SAUL LOEB /AFP O chefe de Estado ucraniano acrescentou que também entregará o documento a Harris e Trump, uma vez que a Ucrânia necessitará do apoio de Washington



O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, anunciou nesta terça-feira (27) que pretende apresentar em setembro a seu homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden, um plano para acabar com a guerra, que fará chegar também aos dois candidatos a substituir o atual governante na Casa Branca, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. “Acho que poderei apresentar este plano ao presidente Biden em setembro”, disse Zelenski em uma coletiva de imprensa com dezenas de jornalistas em Kiev. O chefe de Estado ucraniano acrescentou que também entregará o documento a Harris e Trump, uma vez que a Ucrânia necessitará do apoio de Washington após as eleições presidenciais de novembro nos EUA.

Zelensky explicou, sem dar mais detalhes, que a operação que a Ucrânia está realizando no oblast russo de Kursk, onde as forças ucranianas ocupam parte do território, faz parte desse plano. A abordagem também consiste em propostas econômicas, bem como no papel que a Ucrânia deve desempenhar na arquitetura de segurança internacional e nas medidas que devem ser tomadas para que a Rússia concorde em acabar com a guerra.

Mais tarde, quando questionado sobre a possibilidade de a Ucrânia ceder territórios em eventuais negociações, Zelenski respondeu que os ucranianos “não estão preparados” para essa opção, embora tenha reconhecido que a decisão dependerá da postura dos aliados de Kiev. Neste sentido, o chefe de Estado ucraniano destacou a importância de decisões como o envio de aviões F-16 para a Ucrânia. Segundo Zelenski, a Ucrânia utilizou estes aviões para abater parte dos drones e mísseis lançados pela Rússia esta semana nos dois ataques massivos que lançou contra várias regiões ucranianas.

