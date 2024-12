Giorgia Meloni é criticada após conceder cidadania italiana a Javier Milei

Decisão da primeira-ministra da Itália gerou críticas intensas da oposição italiana, que destacou a disparidade entre a facilidade que presidente argentino obteve o documento e as dificuldades enfrentadas por imigrantes com filhos nascidos no país em terem nacionalidade reconhecida

A concessão da cidadania a Milei, cujos três avós eram italianos, ocorreu na mesma semana em que seu governo completou um ano na Argentina



Neste sábado (14), a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, recentemente se viu no centro de uma polêmica ao conceder cidadania italiana ao presidente argentino Javier Milei. A decisão gerou críticas intensas da oposição italiana, que destacou a disparidade entre a facilidade com que Milei obteve a cidadania e as dificuldades enfrentadas por muitos imigrantes na Itália. Estes imigrantes frequentemente lutam para garantir a cidadania para seus filhos nascidos no país, mesmo quando possuem laços significativos com a Itália. A concessão da cidadania a Milei, cujos três avós eram italianos, ocorreu na mesma semana em que seu governo completou um ano na Argentina, um período marcado por medidas econômicas significativas.

Javier Milei assumiu a presidência da Argentina com o desafio de enfrentar uma inflação galopante e lidar com as consequências de gestões anteriores, que deixaram o país com calotes internacionais e uma dívida pública crescente. Durante seu primeiro ano no cargo, Milei implementou cortes significativos nos gastos públicos, reduzindo-os em 28%. Como resultado, espera-se que a Argentina registre um superávit em 2024, algo que não ocorre há 16 anos. O economista Igor Lucena elogiou as medidas radicais de Milei, que resultaram em um crescimento do PIB e uma redução drástica da inflação, que caiu de 200% para 2,7% em outubro. No entanto, o professor de relações internacionais Gustavo Menon alertou que, apesar dos avanços econômicos, o custo de vida aumentou e a pobreza continua a ser um problema persistente.

Além das reformas econômicas, Milei tem demonstrado uma mudança em sua abordagem política. Inicialmente conhecido por sua postura ideológica rígida, ele agora mostra uma maior capacidade de diálogo no Parlamento argentino. Sua proximidade com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode abrir portas para a entrada de dólares na economia argentina, o que poderia ajudar a estabilizar o mercado interno. Menon observou que Milei parece ter deixado de lado a ideologia em favor de uma política econômica mais pragmática, o que contribuiu para o aumento de sua popularidade, que atingiu 47% em novembro.

A expectativa é que, com a continuidade das reformas e o apoio internacional, a Argentina possa experimentar uma melhora na qualidade de vida de sua população. No entanto, a concessão de cidadania italiana a Milei continua a ser um ponto de discórdia, levantando questões sobre as políticas de imigração e cidadania da Itália. A controvérsia destaca a necessidade de um debate mais amplo sobre como os laços históricos e culturais devem influenciar as decisões de cidadania em um mundo cada vez mais globalizado.

*Com informações de Alvaro Nocera

*Reportagem produzida com auxílio de IA