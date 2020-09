Google Maps vai informar sobre surtos de coronavírus

A nova funcionalidade estará disponível ainda nesta semana para os usuários dos sistemas operacionais Android e iOS

EFE/Ettore Ferrari/Archivo Google Maps vai passar a informar surtos de covid-19



O Google Maps anunciou na tarde desta quarta-feira, 23, que, a partir de agora, também vai passar a informar sobre surtos de Covid-19 que ocorram em todo o planeta, trazendo dados geográficos sobre os casos de contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com comunicado, a nova funcionalidade estará disponível ainda nesta semana para os usuários dos sistemas operacionais Android e iOS. Os usuários terão acessos a média dos últimos sete dias de casos de infecções por cada 100 mil habitantes para a área avisada, além de uma etiqueta que indicará a tendência de novos casos alta ou baixa.

A opção estará disponível para os 220 países e territórios disponíveis no Google Maps, com dados em nível provincial, estadual e municipal, desde que existam e sejam públicos. De acordo com o chefe de produto do Google Maps, Sujoy Banerjee, o objetivo é ajudar a “tomar decisões sobre aonde ir e o que fazer com melhor informação”, assim como chegar aos destinos de maneira mais segura e eficiente possível”.

O objetivo da plataforma é trazer informações precisas e confiáveis. Por isso, os dados das informações procedem de múltiplas fontes – entre elas a Universidade Johns Hopkins, o jornal “The New York Times”, dos Estados Unidos e a Wikipedia – que recebam dados oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS), ministérios e hospitais de todo o mundo.