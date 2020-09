OMS: Cerca de 10% da população tem anticorpos contra Covid-19

De acordo com a diretoria da OMS, alguns estudos com profissionais de saúde mostram percentuais mais elevados de pessoas com anticorpos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou nesta quarta-feira, 23, que, de acordo com alguns estudos, cerca de 10% da população do planeta possui anticorpos para a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Desta forma, grande parte da humanidade ainda é suscetível a contrair o vírus. Diretora técnica da instituição, a americana Maria Van Kerkhove esclareceu que existem centenas desses estudos de soroprevalência com resultados muito diferentes, por isso é difícil chegar a conclusões categóricas, mas em princípio mostram que mais de 90% das pessoas ainda estão sem anticorpos.”Olhando para eles coletivamente, parece que menos de 10% das pessoas mostram evidências de terem sido infectadas, então a maioria do mundo ainda é suscetível e todos os tipos de ações precisam continuar sendo aplicadas para prevenir a infecção”, disse a representante da OMS, durante sessão de perguntas de internautas nas redes sociais.

De acordo com a diretoria da OMS, alguns estudos com profissionais de saúde mostram percentuais mais elevados de pessoas com anticorpos entre 20% e 25%, e em algumas áreas específicas, como por exemplo nos subúrbios de alguns países, foi obtido soroprevalências superiores a 40%. Ela também indicou que existem resultados diferentes nos testes de medição da resistência desses anticorpos, uma vez que algumas pesquisas mostram que sua eficácia contra o vírus diminui após um certo tempo, enquanto outras indicam que não se altera. “Em qualquer caso, com outros coronavírus causadores do resfriado, SARS ou MERS, ficou provado que os anticorpos não são permanentes, então isso também pode ocorrer com a Covid-19”, concluiu a especialista.