Google perde ação movida pela Epic Games por práticas anticompetitivas

Fabrice COFFRINI / AFP Google perde ação para a Epic Games



O Google foi considerado culpado em um caso antitruste movido pela Epic Games, desenvolvedora do jogo do jogo “Fortnite”. Em uma decisão unânime, um júri em San Francisco afirmou na noite de segunda-feira, 11, que a empresa violou leis de competição com sua loja de aplicativos. A Epic Games entrou com um processo contra o Google em 2020, alegando que sua posição dominante na distribuição de aplicativos através da Play Store prejudica os lucros dos desenvolvedores devido às taxas cobradas. Durante o julgamento, foi revelado que o Google apagou informações relevantes que poderiam ser úteis para o caso. O juiz instruiu o júri a assumir que essas informações seriam prejudiciais à empresa. Em um caso semelhante contra a Apple, a Epic Games perdeu em vários argumentos, embora tenha convencido o juiz de que a fabricante deveria reduzir as restrições aos métodos de pagamento na App Store. Anteriormente, o Google havia chegado a acordos com o Match Group, proprietário do aplicativo de encontros Tinder, e um grupo de estados americanos que também estavam envolvidos no mesmo processo movido pela Epic Games. Embora a Play Store represente uma pequena parte das receitas da Alphabet, ela é responsável por alguns dos principais serviços e licenças do sistema operacional Android, sendo fundamental para o sistema de busca do Google.