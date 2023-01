Google se junta a outras big techs e anuncia plano de demissão de 12 mil funcionários

Empresas do ramo da tecnologia, como Microsoft, Meta e Twitter, também já confirmaram cortes no quadro de empregados nos próximos meses

A Alphabet, empresa matriz do Google, anunciou um plano global para cortar 12 mil empregos. A informação foi enviada por Sundar Pichai, CEO da Alphabet, através de um e-mail encaminhado aos funcionários; “Decidimos reduzir nossa força de trabalho em aproximadamente 12.000 empregos”, afirmou Pichai no e-mail. “Fizemos uma revisão rigorosa em todas as áreas de produtos e atividades para garantir que nosso pessoal e nossos cargos estejam alinhados com nossas prioridades mais importantes como empresa. […] Os postos que estamos removendo refletem o resultado dessa revisão. O fato de essas mudanças terem um impacto na vida dos ‘Googlers’ pesa muito sobre mim e assumo toda a responsabilidade pelas decisões que nos trouxeram até aqui”, continuou o CEO. A decisão segue a tendência de outras grandes empresas do ramo da tecnologia, que estão organizando reestruturações em larga escala. Um dia antes, a Microsoft divulgou um plano de demitir 10 mil funcionários nos próximos meses. Outras empresas como Meta, Amazon e Twitter também já confirmaram o corte de funcionários.

