Zelensky agradece ajuda militar dos EUA à Ucrânia e pede tanques para ‘deter o mal’

Presidente ucraniano agradeceu ao auxílio enviado pelos EUA, que incluiu veículos de infantaria, blindados para transporte de tropas e sistemas de defesa aérea

HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Zelensky pediu aos aliados do Ocidente para que enviem equipamentos como tanques e mísseis



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu aos Estados Unidos pela nova ajuda militar de US$ 2,5 bilhões enviada ao país, mas pediu que seus aliados acelerem a entrega de armas para enfrentar as forças armadas da Rússia. O novo pacote de ajuda dos EUA inclui centenas de veículos blindados que poderão ser usados pelas tropas de Zelensky. “Obrigado ao presidente dos Estados Unidos por fornecer à Ucrânia outro poderoso pacote de apoio à defesa”, disse o ucraniano no Twitter, que continuou, dizendo que o pacote será importante na luta contra os invasores russos. O pacote inclui 59 veículos de combate de infantaria Bradley, além de sistemas de defesa aérea e blindados para transporte de tropas. Entretanto, os tanques solicitados por Zelensky não foram inclusos no pacote. Por isso, o mandatário ucraniano pediu para que a entrega dos equipamentos seja acelerada. “Não negociem as quantidades de tanques, mas que comecem esta importante entrega que vai deter o mal”, disse Zelensky por vídeoconferência durante reunião realizada nesta sexta-feira, 20. Esse pacote foi anunciado na quinta-feira, 19, um dia antes de representantes de 50 países se reunirem na Alemanha para discutir o apoio à Ucrânia na guerra.

*Com informações da AFP