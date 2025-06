Governador de Rondônia agradece apoio diplomático após deixar Israel

Marcos Rocha destaca atuação de autoridades brasileiras e israelenses na segurança da comitiva do Consórcio Brasil Central, que agora aguarda voo de retorno a partir da Jordânia

Após deixar o território israelense em meio à escalada de tensões no Oriente Médio, o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (União Brasil), divulgou uma mensagem de agradecimento às autoridades brasileiras e israelenses pelo apoio prestado durante a missão oficial. O grupo, formado por integrantes do Consórcio de Governadores do Brasil Central, está agora na Jordânia, em segurança, aguardando acomodação em voos comerciais para o Brasil. “Deixamos Israel e já estamos na Jordânia, em segurança, com toda a equipe do Consórcio de Governadores do Brasil Central”, informou o governador em suas redes sociais nesta quarta-feira (18).

Marcos Rocha fez questão de destacar o empenho do embaixador do Brasil na Jordânia, Márcio Fagundes do Nascimento, pelo “apoio firme e atencioso” à comitiva brasileira. Também agradeceu à Embaixada do Brasil em Israel, na pessoa do ministro conselheiro Fábio Faria, pelo suporte constante desde o início da missão. O governador reforçou ainda sua gratidão ao governo de Israel e ao embaixador israelense em Brasília, Daniel Zonshine, “pela atenção, acolhimento e cooperação neste momento”.

Compromisso com a população de Rondônia

Mesmo diante das circunstâncias adversas, Marcos Rocha reafirmou o compromisso com os cidadãos de Rondônia e destacou o papel da diplomacia como ferramenta de construção de pontes entre as nações. “Seguimos firmes na missão de representar nosso povo, certos de que a diplomacia, o diálogo e a cooperação constroem pontes sólidas entre as nações. Que Deus continue a nos proteger e conduzir cada passo”, concluiu o governador.

Contexto da missão

O grupo de autoridades estaduais e municipais integrava uma delegação oficial convidada por Israel para uma série de agendas institucionais. Com o agravamento do conflito armado na região, a operação de retirada foi coordenada pelas embaixadas brasileiras e pelo governo israelense. O Consórcio Brasil Central é composto por estados da região Centro-Oeste, além de Rondônia, Tocantins e Maranhão, com foco em políticas de desenvolvimento regional.