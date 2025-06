Saiba quem está no segundo grupo de autoridades brasileiras que deixaram Israel rumo à Jordânia

Comitiva de 28 pessoas, incluindo o governador de Rondônia, foi escoltada até Amã e aguarda voo de retorno ao Brasil; governo de Israel assumiu os custos da operação

Abir Sultan/EFE Tel Aviv (Israel), 17/06/2025 – Vista do sistema de defesa israelense Domo de Ferro interceptando mísseis iranianos sobre Tel Aviv. Bombeiros registraram um incêndio em um edifício de oito andares e outro em um estacionamento, que atingiu cerca de 20 veículos no centro de Israel, após um novo ataque com mísseis do Irã na madrugada desta quarta-feira. Até o momento, não há relatos de vítimas.



Um segundo grupo de autoridades brasileiras que estava em missão oficial em Israel deixou o país nesta quarta-feira (18). Ao todo, 28 pessoas atravessaram a fronteira terrestre com a Jordânia e já estão hospedadas em um hotel na capital Amã, de onde aguardam acomodação em voos comerciais para o Brasil. O deslocamento ocorreu com escolta do governo de Israel, que também vai arcar com os custos das passagens aéreas de retorno. Segundo informações da Embaixada de Israel no Brasil, essa foi a última etapa da operação de retirada das delegações oficiais brasileiras convidadas por autoridades israelenses.

Entre os integrantes da comitiva está o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (União Brasil). Em vídeo publicado nas redes sociais, Rocha agradeceu ao embaixador do Brasil na Jordânia, Márcio Fagundes do Nascimento, ao encarregado de negócios da embaixada em Israel, Fábio Faria, ao governo de Israel e ao embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine, pelo apoio e acolhimento durante o processo de retirada.

Quem faz parte do grupo

A comitiva é composta por representantes dos governos estaduais do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rondônia, além de gestores municipais de várias regiões do país e membros do Consórcio Brasil Central, organização que reúne estados da região Centro-Oeste, além de Rondônia, Tocantins e Maranhão. Uma funcionária brasileira da Embaixada de Israel em Brasília também está entre os evacuados.

Veja os nomes dos brasileiros que deixaram Israel nesta quarta-feira (18):

Distrito Federal

Marco Antônio Costa Júnior (secretário de Ciência e Tecnologia)

Ana Paula Soares Marra (secretária de Desenvolvimento Social)

Thiago Frederico de Souza Costa (secretário-Executivo Institucional e de Políticas de Segurança Pública)

Rafael Borges Bueno (secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural)

Goiás

Pedro Leonardo de Paula Rezende (secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento)

Rasível dos Reis Santos Júnior (secretário de Saúde)

Keila Edna Pereira Santos (esposa do secretário de Saúde)

Mato Grosso do Sul

Ricardo José Senna (secretário-Executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação)

Christinne Maymone (secretária-adjunta de Saúde)

Marcos Espíndola de Freitas (coordenador de Tecnologia da Informação da Saúde)

Rondônia

Marcos Rocha (governador)

Augusto Leonel de Souza Marques (secretário de Integração)

Valdemir Carlos de Góes (secretário-Chefe da Casa Militar)

Maricleide Lima da Fonseca (chefe de Agenda do Governador)

Rute Carvalho Silva Pedrosa (chefe de Gabinete do Governador)

Renan Fernandes Barreto (chefe de Mídias do Governador)

Consórcio Brasil Central

José Eduardo Pereira Filho (secretário-executivo)

Renata Zuquim (diretora de Relações Internacionais e Parcerias)

Bruno Watanabe (diretor de Projetos)

Fabrício Oliveira (assessor de Comunicação)

Ana Luisa Farias (analista internacional)

Vice-prefeitos

Maryanne Terezinha Mattos (vice-prefeita e secretária de Segurança Pública de Florianópolis)

Vanderlei Pelizer Pereira (vice-prefeito de Uberlândia)

Demais gestores municipais

Dilermando Garcia Ribeiro Júnior (secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju)

Paulo Rogério Rigo (secretário de Proteção Civil de Joinville)

Alexandre Augusto Aragon (secretário de Segurança Pública de Porto Alegre)

Verônica Pereira Pires (secretária de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais de São Luís)

Embaixada de Israel no Brasil