Governo brasileiro ‘saúda’ reconhecimento do Estado da Palestina pela França

O governo federal “saúda o anúncio” do reconhecimento do Estado da Palestina pela França e “exorta todas as demais nações que ainda não o fizeram” a tomar a mesma decisão, segundo uma nota divulgada nesta sexta-feira (25) pelo Ministério das Relações Exteriores. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou na quinta-feira que seu país reconhecerá formalmente o Estado palestino soberano durante a próxima Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. O Brasil reconhece o Estado da Palestina desde 2010 e defende a “solução de dois Estados” para o conflito palestino-israelense. “O reconhecimento do Estado da Palestina por crescente número de países […] contribui para responder aos anseios de paz na região, liberdade e autodeterminação do povo palestino”, diz a nota.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é crítico do atual governo israelense, ao qual acusou de executar um “genocídio” na Faixa de Gaza. Além disso, seu governo anunciou esta semana que se juntará à demanda da África do Sul para que a Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas processe Israel por genocídio no conflito palestino-israelense.

Pelo menos 142 países já reconhecem ou planejam reconhecer o Estado da Palestina, segundo um levantamento feito pela AFP. Vários anunciaram essa intenção após Israel lançar uma incursão terrestre acompanhada de bombardeios na Faixa de Gaza há quase dois anos, em resposta aos ataques do grupo terrorista Hamas.

