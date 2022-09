Governo britânico retoma acesso à fila para velório de Elizabeth II após paralisação

Suspensão tinha sido anunciada deviso ao excesso de fluxo; sistema de monitoramento aponta que 8 km de Londres estão tomados por súditos que querem se despedir

REUTERS/Sarah Meyssonnier Fila para visitar caixão de Elizabeth II chega a 8km



O governo britânico retomou o acesso à fila para visitar o caixão de Elizabeth II após anunciar uma paralisação temporária devido ao excesso de pessoas. Segundo o comunicado realizado por meio do Twitter a suspensão vale pelas próximas seis horas. “A entrada na fila foi retomada”, escreveram no Twitter, acrescentando que “o tempo de fila esperado é superior a 24 horas e as temperaturas durante a noite serão frias”. Eles também informaram que a fila pode ser suspensa em qualquer momento se atingir a capacidade máxima. O velório de Elizabeth II foi aberto ao público na quarta-feira, 14, e vai ficar até segunda-feira, 19, às 6h30, quando acontecerá o funeral. Estima-se que mais de 750 mil pessoas passem pelo Westminster Hall, onde o caixão da monarca está. Só nas últimas 24 horas, 33 mil pessoas passaram pelo local. Nesta sexta, o rei Charles III e seus irmãos, a princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward, chegam a Westminster Hall para uma vigília, classificada como: vigília dos príncipes, e prevista para acontecer às 19h30 (15h30 em Brasília). Uma tradição que remonta quando os filhos de George V velaram o caixão do pai. Esse será o segundo velório realizado pelos membros da realeza. Na segunda-feira, 12, eles velaram o caixão da monarca em Edimburgo por 10 minutos. Pela manhã, um incidente foi presenciado na fila para o velório de Elizabeth II. Um homem realizou um ataque a facas e deixou dois policiais feridos no bairro de Soho. Ele foi detido e as vítimas estão fora de perigo, informou o prefeito de Londres Sadiq Khan.