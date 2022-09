Papa Francisco não comparecerá ao funeral da Rainha Elizabeth II

Vaticano informou que enviará o secretário Paul Gallagher, responsável pelas relações com os Estados e Organizações Internacionais, irá representar o pontífice no evento

Vincenzo PINTO / AFP Pontífice não participará do funeral, que acontecerá na segunda-feira, 19



O Papa Francisco informou que não irá comparecer ao funeral da Rainha Elizabeth II. A informação foi divulgada pelo Vaticano nesta sexta-feira, 16, e o funeral está marcado pra a próxima segunda-feira, 19, e será realizado na Abadia de Westminster, em Londres. “O secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, o religioso Paul Gallagher, representará o papa Francisco na segunda-feira no funeral de Sua Majestade a rainha Elizabeth II”, disse Matteo Bruni, porta-voz do pontífice. Gallagher ocupa um cargo semelhante ao de Ministro das Relações Exteriores no Vaticano e realiza a função desde 1984. Apesar da ausência do Papa, centenas de governantes estarão em Londres para o funeral, o que faz do evento um dos maiores encontros diplomáticos das últimas décadas. Entretanto, como a abadia comporta apenas 2 mil pessoas, apenas chefes de Estado e no máximo dois representantes por país poderão comparecer ao funeral. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que irá comparecer ao evento.

*Com informações da AFP