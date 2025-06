Governo colombiano confirma ao menos 4 feridos e danos leves após terremoto em Cundinamarca

Diretor do UNGRD disse que nos municípios de Paratebueno, Medina, Sibaté e Tocaima, todos em Cundinamarca, muros desabaram, e em Cumaral (Meta) e Pácora (Caldas), o terremoto atingiu rachaduras em casas

O terremoto de magnitude 6,5 na escala Richter que atingiu o centro da Colômbia na manhã deste domingo (8) deixou ao menos quatro feridos e causou danos materiais leves em vários municípios do departamento de Cundinamarca próximo ao epicentro, informou o governo. O tremor, que ocorreu às 8h08 (horário local, 10h08 de Brasília), com epicentro na cidade de Paratebueno (Cundinamarca), no centro do país, teve uma “profundidade superficial” de 10 quilômetros, confirmou o Serviço Geológico Colombiano (SGC).

“Temos quatro feridos, dois em Paratebueno e dois em Medina. Essas pessoas têm lesões leves e estão sendo tratadas em centros de saúde locais”, disse Carlos Carrillo, diretor da Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD), em entrevista coletiva em Bogotá. Ele afirmou que o terremoto foi sentido em 20 dos 32 departamentos do país, mas há relatos apenas de danos leves em Cundinamarca, cuja capital é Bogotá, bem como em Meta e Caldas, todas na região central da Colômbia.

“Bogotá relata normalidade”, acrescentou Carrillo, citando a prefeitura da capital colombiana, onde o terremoto obrigou milhares de pessoas que ainda dormiam a deixar suas casas, muitas horas até de pijama. O diretor do UNGRD acrescentou que nos municípios de Paratebueno, Medina, Sibaté e Tocaima, todos em Cundinamarca, muros desabaram sem maiores consequências, e em Cumaral (Meta) e Pácora (Caldas), o terremoto atingiu rachaduras em algumas casas.

O tremor também abriu rachaduras em trechos da rodovia federal que vai de Villavicencio, capital de Meta, a Yopal, capital de Casanare, acrescentou. “Desde a ocorrência do terremoto principal até às 10h55 (hora local), foram registrados 138 tremores secundários, localizados em Paratebueno e áreas adjacentes, com magnitudes variadas. Dois tremores secundários foram maiores que 4 e dez maiores que 3,5, com profundidades de cerca de 10 milhas”, explicou o Serviço Geológico Colombiano.

O SGC anunciou que esses tremores secundários “ainda podem continuar ocorrendo devido à energia liberada pelo terremoto principal. No entanto, espera-se que a magnitude e a frequência desses eventos diminuam com o passar dos dias”. De fato, às 11h30 (hora local), um terramoto de magnitude 4,9 foi registado na mesma área, de acordo com o CGS.

