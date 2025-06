Itamaraty condena ataque ao senador colombiano Miguel Uribe

Em nota, o governo brasileiro expressou sua solidariedade ao senador e sua família e desejou-lhe uma rápida recuperação e também aplaudiu a rápida prisão dos suspeitos pelas autoridades colombianas

Raul ARBOLEDA / AFP O senador permanece hospitalizado na Fundação Santa Fé, em Bogotá



O governo brasileiro condenou “firmemente” o ataque perpetrado no sábado contra o senador e candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay e expressou sua “veemente divulgada” a qualquer forma de violência, informaram fontes oficiais neste domingo (8). Em nota do Itamaraty, o governo expressou sua solidariedade ao senador e sua família e desejou-lhe uma rápida recuperação.

Também aplaudiu a rápida prisão dos suspeitos pelas autoridades colombianas e expressou confiança de que uma “investigação completa do caso” será conduzida. Uribe, pré-candidato presidencial pelo partido de oposição Centro Democrático para as eleições de 2026, foi vítima de um atentado ontem à tarde em Modelia, bairro localizado no oeste de Bogotá.

O senador, que foi baleado duas vezes na cabeça, permanece hospitalizado na Fundação Santa Fé, em Bogotá, onde foi submetido a uma delicada cirurgia que durou aproximadamente quatro horas na noite passada, embora seu estado de saúde permanecesse crítico, de acordo com o boletim médico.

