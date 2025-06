Governo colombiano oferece recompensa por informações sobre atentado a senador

Miguel Uribe passou por uma cirurgia após ser baleado em Bogotá e seu estado de saúde é considerado crítico

Raul ARBOLEDA / AFP A esposa do senador, María Claudia Tarazona, informou em uma rede social que o político está 'lutando pela sua vida'



O governo colombiano anunciou uma recompensa de cerca de US$ 730 mil para quem fornecer informações sobre os autores do atentado que feriu o senador e pré-candidato à Presidência, Miguel Uribe Turbay, durante um evento em Bogotá, no sábado (7). O político passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é considerado crítico. Um jovem de 15 anos foi detido como suspeito de ser o responsável pelos disparos, enquanto as autoridades buscam identificar os mandantes do ataque.

A esposa do senador, María Claudia Tarazona, informou em uma rede social que o político está “lutando pela sua vida” e que precisa de um “milagre” para sobreviver.

O presidente Gustavo Petro se manifestou sobre o atentado, classificando-o como um ataque à democracia. “O ato de violência é um ataque não só contra a integridade pessoal do senador, mas também contra a democracia, a liberdade de pensamento e o exercício legítimo da política na Colômbia”, disse, em nota.

Esse ataque ocorre em um contexto político delicado, com Petro tentando promover uma consulta pública sobre a reforma trabalhista, que já foi rejeitada pelo Senado. A situação se agrava com novas ameaças direcionadas a membros do governo, levando o Conselho de Segurança da Colômbia a decidir por um aumento na segurança para os opositores e as famílias dos integrantes do governo.

As investigações sobre o atentado estão em andamento, e as autoridades colombianas estão empenhadas em esclarecer os detalhes do ocorrido. A segurança pública se tornou uma preocupação central, especialmente em um momento em que o país enfrenta tensões políticas e sociais.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA