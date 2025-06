Trump aumenta pressão em meio a distúrbios por operações contra imigrantes em Los Angeles e culpa os ‘insurrecionistas’

Manifestações começaram na sexta-feira (6) em protesto contra as batidas policiais contra estrangeiros sem documentos

A situação permanecia tensa na manhã desta segunda-feira (9) em Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, após três dias de confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes contra a política migratória do presidente americano, Donald Trump, que mobilizou a Guarda Nacional. As manifestações começaram na sexta-feira (6) em protesto contra as batidas policiais contra imigrantes sem documentos. “As coisas parecem estar realmente ruins em L.A. MANDEM AS TROPAS!!!”, escreveu o presidente republicano nesta segunda-feira em sua rede social Truth Social. “PRENDAM AS PESSOAS MASCARADAS, AGORA”, acrescentou.

Trump culpou os “insurrecionistas” pelos distúrbios em Los Angeles. “As pessoas que estão causando os problemas são agitadores e insurrecionistas profissionais. São pessoas más”, disse Trump a repórteres na Casa Branca, quando questionado sobre os confrontos que ocorrem na segunda maior cidade dos EUA.

A mensagem foi publicada um dia após ele ter ordenado o envio de 2.000 soldados da Guarda Nacional para a cidade, uma força militar de reserva usada em situações como desastres naturais, mas raramente em conflitos civis. A polícia de Los Angeles determinou no domingo a proibição de reuniões no centro da cidade. “Vocês devem deixar o centro da cidade imediatamente”, escreveu no X. Uma área do distrito comercial, conhecida como Civic Center, também foi declarada zona de não aglomeração.

Imagens aéreas exibidas por canais de televisão mostraram inúmeras viaturas policiais patrulhando ruas desertas do centro da cidade e forças de segurança posicionadas em cruzamentos. Também foram relatados confrontos com pequenos grupos de manifestantes, de acordo com um jornalista da ABC que sobrevoou a cidade californiana em um helicóptero. “Precisamos defender o nosso povo”, disse uma mulher, filha de imigrantes, que não quis se identificar.

Na tarde de domingo (8), dezenas de manifestantes bloquearam uma rodovia por mais de uma hora, o que provocou confrontos com as forças de segurança. Pelo menos três veículos foram incendiados. A polícia de Los Angeles informou que pelo menos 56 pessoas foram presas em dois dias. Três policiais ficaram levemente feridos, acrescentou.

As batidas contra imigrantes em situação irregular, realizadas em plena luz do dia, são “injustas”, disse à AFP Fernando Delgado, um morador de 24 anos. Os detidos são “seres humanos como qualquer outro”, lembrou. “Somos hispânicos, ajudamos a comunidade, ajudamos fazendo o trabalho que outras pessoas não querem fazer”, insistiu.

