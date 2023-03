Governo da Rússia proíbe uso de iPhones e dá 11 dias para funcionários largarem o aparelho: ‘Joguem fora’

Medida vale para as autoridades envolvidas nos preparativos da eleição presidencial de 2024; ‘Smartphones não devem ser usados para negócios oficiais’, disse porta-voz do Kremlin

Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov



O Kremlin recomendou que as autoridades envolvidas nos preparativos para a eleição presidencial de 2024 na Rússia deixem que utilizar iPhone, alegando preocupação de que os dispositivos sejam usados para espionagem, informou o jornal ‘Kommersant‘. O primeiro vice-ministro, Sergei Kiriyenko, pediu que as autoridades troquem seus telefones até 1º de abril. “Está tudo acabado para o iPhone: ou jogue fora, ou dê para as crianças. Todo mundo terá que fazer isso em março”, disse o Kommersant, citando um dos participantes. Questionado nesta segunda-feira sobre o assunto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não podia confirmar a reportagem, contudo, declarou. “Os smartphones não devem ser usados para negócios oficiais. Qualquer smartphone tem um mecanismo bastante transparte, não importa qual sistema operacional tenha – Android ou IOS. Naturalmente, eles não são usados para fins oficias”, disse Peskov. A apple não comentou sobre o assunto. O Kommersant informou que o Kremlin pode fornecer outros dispositivos para substituir os iPhones. O presidente russo, Vladimir Putin, não tem smartphone, porém, de tempos em tempos ele usa a internet.