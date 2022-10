Governo de Liz Truss durou menos que alface de jornal britânico; entenda

Tabloide ‘Daily Star’ começou transmissão perguntando aos seus seguidores se o vegetal duraria mais tempo do que o governo da britânica

Reprodução/Jovem Pan News Truss anunciou sua renúncia na manhã desta quinta-feira, 20



Depois de 45 dias no governo, Liz Truss renunciou ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 20, em meio a uma crise dentro do governo de Truss, que assumiu o cargo em setembro, substituindo Boris Johnson. A situação fez com que os internautas revivessem uma piada feita pelo tabloide “Daily Star“, que iniciou uma transmissão ao vivo na última sexta-feira, 14, colocando um alface ao lado de uma foto de Truss e questionando o que duraria mais: o governo da britânica ou as folhas do vegetal. Menos de uma semana depois, o alface “venceu” o confronto. A foto de Truss foi tombada após a confirmação de sua renúncia. Segundo Truss, o novo primeiro-ministro será designado até 28 de outubro.

Veja a transmissão: