Governo de Nova York decreta estado de emergência devido à varíola dos macacos

Mais de um em cada quatro casos registrados nos Estados Unidos são da região, informou a governadora Kathy Hochul; medida busca conter o avanço do vírus

Reprodução/Twitter/GovKathyHochul Kathy Hochul, governadora de Nova York, decretou estado de emergência por causa do surto de varíola



A governadora de Nova York, Kathy Hochul, declarou na última sexta-feira, 29, estado de emergência por causa da varíola dos macacos. Em suas redes sociais, ela explicou que essa é uma tentativa de conter o avanço no número de casos da doença causada pelo vírus monkeypox. “Estou declarando uma Emergência Estadual de Desastre para fortalecer nossos esforços contínuos para enfrentar o surto de varíola. Esta Ordem Executiva nos permite responder mais rapidamente e permite que os profissionais de saúde tomem medidas adicionais que ajudarão a vacinar mais nova-iorquinos”, escreveu a governadora no Twitter. Kathy acrescentou que o estado de Nova York é a região dos Estados Unidos com o maior número de notificações da doença. “Mais de um em cada quatro casos de varíola neste país estão em Nova York, atualmente tendo um impacto desproporcional em grupos de risco. Estamos trabalhando dia e noite para garantir mais vacinas, expandir a capacidade de testes e educar os nova-iorquinos sobre como se manterem seguros”, concluiu. Até a última sexta-feira, 29, foram registrados um total de 1.383 casos de varíola dos macacos em Nova York, conforme divulgado pelo governo nova-iorquino.