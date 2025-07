Governo Trump expulsa cinco imigrantes da Ásia e do Caribe para Eswatini, pequeno país africano

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos disse que trata-se de ‘estrangeiros criminosos em situação irregular’ que seus respectivos países se recusam a aceitar

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Donald Trump prioriza combate à imigração irregular e cita 'invasão' dos Estados Unidos por 'criminosos estrangeiros'



Os Estados Unidos expulsaram cinco imigrantes vindos da Ásia e do Caribe de seu território para Eswatini, pequeno país comandado por uma monarquia absolutista no sul da África. O governo americano informou que seus países se recusam a aceitar esses “criminosos”. “Cinco detidos estão atualmente alojados em nossas instalações penitenciárias, em celas isoladas”, confirmou um porta-voz do governo de Eswatini em um comunicado nesta quarta-feira (16).

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos disse que trata-se de “estrangeiros criminosos em situação irregular” que seus respectivos países se recusam a aceitar. O comando americano ainda divulgou as identidades, fotos e acusações contra os cidadãos americanos. Eswatini é a última monarquia da África e é governada desde 1986 por Mswati III. O mandatário é criticado pelo seu estilo de vida luxuoso e é frequentemente acusado de violações de direitos humanos.