Comissão de senadores brasileiros viajará aos EUA para negociar tarifa de 50%

Missão parlamentar foi aprovada pela Comissão de Relações Exteriores (CRE), presidida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS)

Uma comitiva de quatro senadores brasileiros viajará para Washington, nos Estados Unidos, entre os dias 29 e 31 de julho, em uma missão diplomática para negociar a proposta da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A iniciativa, aprovada pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado Federal, busca o diálogo direto com parlamentares norte-americanos para evitar os graves prejuízos que a medida, anunciada pelo presidente Donald Trump, pode causar à economia do Brasil.

A missão parlamentar foi idealizada e aprovada pela comissão, que é presidida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS). O principal objetivo é abrir um canal de diálogo direto com o Congresso dos EUA para destacar os impactos negativos da sobretaxa. Segundo Trad, a intenção é levar “previsibilidade e diálogo” diante de uma decisão que afeta diretamente a indústria e o agronegócio brasileiro. A viagem, inicialmente prevista para setembro, foi adiantada devido à data de entrada em vigor da tarifa, marcada para 1º de agosto.

Os setores da economia brasileira que seriam mais afetados pela medida incluem aço, alumínio, carne bovina e aviação. A preocupação é que a nova tarifa encareça os produtos nacionais no mercado americano, reduzindo a competitividade e causando perdas em diversos segmentos. Em 2024, o Brasil exportou aproximadamente US$ 40,4 bilhões para os Estados Unidos, o que representa 12% de todas as vendas do país ao exterior. O tema também foi debatido na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, presidida por Renan Calheiros (MDB-AL), que classificou a tarifa como um “ataque ao comércio, à indústria e ao agronegócio brasileiro”, sugerindo que a medida pode ter motivações eleitorais.

Paralelamente à ação do Legislativo, o governo brasileiro, através do vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, também está mobilizado. Alckmin lidera um grupo de trabalho criado pela Presidência da República e tem realizado reuniões com representantes dos setores produtivos para discutir a questão. O vice-presidente tem reforçado a importância da diplomacia e da complementaridade econômica entre Brasil e Estados Unidos.

