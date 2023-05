Governo do Peru confirma 27 mortes durante incêndio em mina

Chamas atingiram as instalações na cidade de Arequipa, no sul do país, na noite do último sábado, 27; curto-circuito foi responsável por iniciar o incêndio

AFP Autoridades informaram que estão trabalhando no resgate dos corpos das vítimas



O governo do Peru confirmou que 27 pessoas morreram em um incêndio que atingiu uma mina no sábado, 6, na região de Arequipa. Em comunicado publicado pelo perfil da presidência no Twitter, o governo também expressou condolências às famílias. “Expressamos nossas condolências às famílias e ao povo de Arequipa pela morte dos 27 mineradores, no setor Yanaquihua, na província de Condesuyos, em Arequipa”, disse a nota. Os Ministérios do Interior e da Defesa se manifestaram sobre o caso, dizendo que “estão trabalhando desde o início desta tragédia no resgate e na transferência dos corpos”. Originalmente, as 27 vítimas foram dadas como desaparecidas. De acordo com veículos de imprensa locais, parentes das vítimas se reuniram na frente da delegacia de polícia do distrito na manhã deste domingo, 7, para pedir mais informações sobre o acidente e sobre o resgate dos corpos. Segundo o proprietário da mina Yanaquihua Esparanza I, um curto-circuito foi responsável por provocar o incêndio no local. O dono foi o responsável por procurar a polícia e pedir ajuda às autoridades. Imagens postadas nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça preta saindo da mina, e a mídia local indicou que no momento do curto-circuito havia profissionais trabalhando a uma profundidade de 80 metros.

*Com informações da EFE