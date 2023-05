Extrema-direita vence eleição para Constituinte no Chile

Partido Republicano obteve 35,5% dos votos, enquanto o grupo liderado pelo atual presidente chileno, Gabriel Boric, ficou com 28%

O presidente do Chile Gabriel Boric sofreu mais uma importante derrota neste domingo, 7. A direita ultraconservadora do país venceu a eleição Constituinte. O Partido Republicano, considerado de extrema-direta, obteve 35,5% dos votos. A legenda é liderada pelo ex-candidato presidencial José Antonio Kast. Em segundo lugar, o grupo de esquerda Unidad para Chile, liderado pelo atual presidente chileno, que ficou com 28% dos votos. Quase 100% das urnas foram apuradas. O partido de Kasta conseguiu a maioria das cadeiras disponíveis no Conselho: 33. “Hoje é o primeiro dia de um futuro melhor, um novo começo para o Chile”, disse Kast, celebrando o resultado do pleito. Para serem aprovados, os artigos precisarão de três quintos do conselho. O novo texto começara a ser escrito em junho, baseado em um projeto compilado por especialistas constitucionais nomeados pelo Congresso chileno em março. Depois disso, os eleitores chilenos aprovarão ou rejeitarão o novo texto em dezembro deste ano. Uma primeira versão do texto foi rejeitado pela população em setembro.

Os conselheiros eleitos terão de respeitar 12 princípios acordados. Uma delas é a constatação de que o Chile é uma república democrática, com Estado unitário, descentralizado e formado pelos Três Poderes. Outro princípio, é que o Banco Central, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Controladoria são órgãos independentes. O atual texto está em vigor desde 1980, durante o governo de Augusto Pinochet. O atual presidente, que teve o texto reprovado no ano passado, disse pela manhã que respeitará o processo. “O governo não se intrometerá no processo e respeitará a autonomia da entidade em suas deliberações”, disse presidente chileno.