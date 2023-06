Governo do Sudão declara enviado da ONU ‘persona non grata’

Em comunicado, país informa acusa o alemão Volker Perthes de ter se aliado ‘a alguns partidos políticos’ e ser responsável por conflitos no país

Abubakarr JALLOH / AFP Boa parte dos confrontos estão concentrados em Cartum, a capital do Sudão



O governo do Sudão declarou persona non grata que o alemão Volker Perthes, enviado da Organização Nações Unidas (ONU) ao país, acusado há semanas de ser o responsável pela guerra no país, onde os combates continuam nesta sexta-feira, 9. Em comunicado, o governo diz que a decisão foi tomado porque Perthes “se aliou a alguns partidos políticos e insistiu que a vida política inclui apenas alguns partidos e exclui outros”. “O governo da República do Sudão notificou o secretário-geral das Nações Unidas que declarou Volker Perthes (…) persona ‘non grata’ a partir de hoje”, disse o Ministério das Relações Exteriores na quinta-feira, 8. Ele também afirmou que pediu à ONU que Volker Perthes “fosse substituído” e diante de sua recusa, “não houve outra opção a não ser tomar essa decisão”, acrescentou. O chefe do exército sudanês, general Abdel Fatah al Burhan, havia exigido a demissão de Perthes, sob acusação de ser o responsável pelo conflito ocorrido em 15 de abril com os paramilitares do general Mohamed Hamdan Daglo.

*Com informações da Agence France-Presse