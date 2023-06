Fumaça de incêndios florestais no Canadá é detectada na Noruega

Segundo autoridades canadenses, 3,8 milhões de hectares foram queimados até o momento, com mais de 2,3 mil incêndios acontecendo no país

Leonardo Munoz / AFP Fumaças causadas pelos incêndios tomaram conta de Nova York nesta semana



A fumaça dos incêndios florestais que estão atingindo o Canadá nos últimos dias chegou à Noruega. A informação foi divulgada pelo Instituto Norueguês de Pesquisa Climática e Ambiental (NILU) nesta sexta-feira, 9. À AFP, o pesquisador Nikolaos Evangeliou afirmou que concentrações “muito baixas” de partículas de fumaça forma registradas desde a última segunda-feira, 5, especialmente ao sul do país, na estação de Birkenes. A concentração varia de acordo com a intensidade dos incêndios, da orientação dos ventos e das precipitações. “Não vemos um pico sério ou um grande aumento… Não vemos um problema ambiental ou um sério risco à saúde”, acrescentou o norueguês. As autoridades canadenses consideram o número de hectares queimados nesta época do ano é totalmente excepcional. O país registra atualmente cerca de 2.300 incêndios florestais e cerca de 3,8 milhões de hectares queimaram, um número bem acima da média das últimas décadas.

*Com informações da AFP